Псковская область работает над вопросом выделения средств для модернизации электросетевого комплекса

12:19, 15 января 2024, ПАИ

Власти Псковской области работают над вопросом выделения средств для модернизации электросетевого комплекса региона, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём первом интервью этого года, которое он дал телеканалу «Первый Псковский».

«У нас есть серьёзные проблемы с состоянием сетей, и оцениваются они в пять с лишним миллиардов рублей. Эти средства региону у себя точно не найти. И тарифы у нас не самые дешёвые, поэтому закладывать это в тарифы – утопическое предложение», – отметил губернатор.

Именно поэтому власти региона ещё в 2021 году обратились к президенту России Владимиру Путину с этим вопросом. Глава государства во время визита в Псковскую области на встрече с Михаилом Ведерниковым поддержал планы региона по модернизации электросетевого комплекса. Была разработана программа повышения надёжности электроснабжения стоимостью 5 млрд рублей.

Мы разработали программу вместе с «Россетями», согласовали её в Минэнерго, но понятно, что на дороге эти деньги не лежат, тем более, мы один из четырёх регионов по Северо-Западу, где такая проблема. Мы всё-таки совместными усилиями, я считаю, этот вопрос «пробили», решение о выделении «Россетям» 26 миллиардов рублей на модернизацию сетей, на модернизацию сетевого комплекса, принято. Сейчас наша задача, чтобы наши четыре северо-западных региона в эту программу попали. Над этим мы сейчас и работаем», – пояснил Михаил Ведерников.

«Что касается полномочий правительства Псковской области, того, что должно делаться на муниципальном уровне, у меня нет претензий ни к главам, ни к коллегам в правительстве. Даже не всё, что можно, даже больше того, что можно, мы делаем», – сказал губернатор.

По мнению главы региона, «Россети» тоже делают в Псковской области больше, чем можно. «Они делают больше, чем это запланировано инвестиционной программой, их планами. Но есть вещи, где сложно что-то сделать. Нужна модернизация, большая федеральная программа», – заключил Михаил Ведерников.

Со всеми новостями из первого интервью Михаила Ведерникова в 2024 году, которое он дал телеканалу «Первый Псковский», можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.