Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область работает над вопросом выделения средств для модернизации электросетевого комплекса

Власти Псковской области работают над вопросом выделения средств для модернизации электросетевого комплекса региона, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём первом интервью этого года, которое он дал телеканалу «Первый Псковский».

Псковская область работает над вопросом выделения средств для модернизации электросетевого комплекса. Фото: ПАИ

«У нас есть серьёзные проблемы с состоянием сетей, и оцениваются они в пять с лишним миллиардов рублей. Эти средства региону у себя точно не найти. И тарифы у нас не самые дешёвые, поэтому закладывать это в тарифы – утопическое предложение», – отметил губернатор.

Именно поэтому власти региона ещё в 2021 году обратились к президенту России Владимиру Путину с этим вопросом. Глава государства во время визита в Псковскую области на встрече с Михаилом Ведерниковым поддержал планы региона по модернизации электросетевого комплекса. Была разработана программа повышения надёжности электроснабжения стоимостью 5 млрд рублей.

Мы разработали программу вместе с «Россетями», согласовали её в Минэнерго, но понятно, что на дороге эти деньги не лежат, тем более, мы один из четырёх регионов по Северо-Западу, где такая проблема. Мы всё-таки совместными усилиями, я считаю, этот вопрос «пробили», решение о выделении «Россетям» 26 миллиардов рублей на модернизацию сетей, на модернизацию сетевого комплекса, принято. Сейчас наша задача, чтобы наши четыре северо-западных региона в эту программу попали. Над этим мы сейчас и работаем», – пояснил Михаил Ведерников.

«Что касается полномочий правительства Псковской области, того, что должно делаться на муниципальном уровне, у меня нет претензий ни к главам, ни к коллегам в правительстве. Даже не всё, что можно, даже больше того, что можно, мы делаем», – сказал губернатор.

По мнению главы региона, «Россети» тоже делают в Псковской области больше, чем можно. «Они делают больше, чем это запланировано инвестиционной программой, их планами. Но есть вещи, где сложно что-то сделать. Нужна модернизация, большая федеральная программа», – заключил Михаил Ведерников.

Со всеми новостями из первого интервью Михаила Ведерникова в 2024 году, которое он дал телеканалу «Первый Псковский», можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 января 2024

Почти сто ёлок сдали на переработку псковичи
15 января 2024

Штаб общественной поддержки открылся в Пскове
15 января 2024

Митинги памяти прошли в деревнях Глушнево и Суслово Бежаницкого района
15 января 2024

Псковская делегация обсуждает возможности развития сельских территорий на форуме в Москве
15 января 2024

«Спасибо за вашу самоотверженность»: Борис Елкин поздравил псковских следователей
15 января 2024

Ход работ по догазификации обсудили в Великих Луках
15 января 2024

«Ведьмино масло» нашли в лесу Новоржевского района
15 января 2024

Псковичи подарили музею 300 новых экспонатов для новогодней коллекции

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...