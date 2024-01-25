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Политика

«Справедливая Россия» проведёт в Пскове окружную молодёжную конференцию

Молодые члены партии «Справедливая Россия – За правду» из регионов Севера-Запада соберутся на конференцию в Пскове. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал депутат Госдумы Игорь Ананских, который находится в Пскове с рабочим визитом.

Депутат Госдумы Игорь Ананских. Фото: ПАИ

«Справедливая Россия – За правду» активно развивает молодёжное направление, движение. В Пскове завтра открываем конференцию «Молодёжь «Справедливой России», соберутся молодые члены партии из Северо-Западного федерального округа, – рассказал он. – Встретимся, обсудим, поговорим, дадим советы, поделимся опытом, чтобы они могли дальше развиваться, двигаться по лестнице в партии. Такие мероприятия мы проводим регулярно».

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