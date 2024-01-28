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Спорт

Шахматный турнир памяти Елены Горащенковой прошёл в Пскове

Турнир памяти организатора и сподвижника шахматного движения Псковской области, исполнительного директора региональной Федерации шахмат Елены Горащенковой прошёл в Пскове 27 января. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат региона.

  • Шахматный турнир памяти Елены Горащенковой прошёл в Пскове
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Шахматный турнир памяти Елены Горащенковой прошёл в Пскове
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Шахматный турнир памяти Елены Горащенковой прошёл в Пскове
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Шахматный турнир памяти Елены Горащенковой прошёл в Пскове
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Шахматный турнир памяти Елены Горащенковой прошёл в Пскове
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Шахматный турнир памяти Елены Горащенковой прошёл в Пскове
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Шахматный турнир памяти Елены Горащенковой прошёл в Пскове
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Шахматный турнир памяти Елены Горащенковой прошёл в Пскове
    Фото: Федерация шахмат Псковской области
  • Шахматный турнир памяти Елены Горащенковой прошёл в Пскове
    Фото: Федерация шахмат Псковской области

Президент региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов и вице-президент Ассоциации федераций шахмат СЗФО Александр Шпак во время открытия турнира обратили внимание на ответственность, профессионализм и доброту Елены Горащенковой, безвременно ушедшей из жизни в 2023 году. Отдавая дань её заслугам, в Псковской области приняли решение учредить мемориальный турнир. Планируется, что он станет ежегодным.

Первое место в турнире смог завоевать многократный чемпион Псковской области по шахматам, кандидат в мастера спорта России Сергей Кудряшов. Он набрал 9,5 очка.

Вторым стал шахматист из Пскова Владислав Мерзанюков. Ему удалось завоевать 8,5 очка.

Третью позицию занял шахматист из Санкт-Петербурга Дмитрий Сидоров, набрав 8 очков.

А четвёртое место смог завоевать кандидат в мастера спорта из Великих Лук Валерий Жихарев. Также он получил приз за лучший результат среди ветеранов.

Кроме того, первой среди шахматисток стала Мария Солдатова из Псковского района, а лучшим среди юниоров до 14 лет – пскович Александр Баранов.

Победителей и призёров наградили грамотами и призами.

В Федерации рассказали, что Елена Горащенкова начала активно помогать развитию шахмат с 2004 года. Вначале она работала заместителем директора областного центра внешкольной спортивной работы, затем трудилась в детско-юношеском центре спортивной подготовки, а позже стала инструктором-методистом в региональном центре шахматного образования и спорта. В то время она совмещала эту работу с основной: Елена Горащенкова тогда была заместителем директора по спортивной работе в школе олимпийского резерва «Надежда».

Позже, в январе 2015 года, её назначили на должность исполнительного директора Федерации шахмат Псковской области.

Ранее сообщалось, что блиц-турнир по быстрым шахматам для школьников прошёл в Красногородске. Кроме того, великолучанин остановился в шаге от бронзы на первенстве СЗФО по шахматам. Также в Пскове пройдёт Кубок по быстрым шахматам для юниоров.

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