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Культура

Назначена новый председатель комитета культуры администрации Великих Лук

Новым председателем комитета культуры администрации Великих Лук стала Елена Савченко, сообщают Luki News.

Фото: Luki News

До назначения Елена Савченко руководила вокальным ансамблем «Традиция», а до недавнего времени работала заместителем директора музыкальной школы имени М. П. Мусоргского. Является обладательницей почётного звания «Душа земли Псковской».

В ноябре 2023 года прежняя председатель комитета культуры администрации города Великие Луки Ольга Сергеева покинула свой пост по семейным обстоятельствам. Временно исполняла обязанности главы комитета культуры заместитель председателя Райда Ежова.

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