Назначена новый председатель комитета культуры администрации Великих Лук
Новым председателем комитета культуры администрации Великих Лук стала Елена Савченко, сообщают Luki News.
До назначения Елена Савченко руководила вокальным ансамблем «Традиция», а до недавнего времени работала заместителем директора музыкальной школы имени М. П. Мусоргского. Является обладательницей почётного звания «Душа земли Псковской».
В ноябре 2023 года прежняя председатель комитета культуры администрации города Великие Луки Ольга Сергеева покинула свой пост по семейным обстоятельствам. Временно исполняла обязанности главы комитета культуры заместитель председателя Райда Ежова.
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