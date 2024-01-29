Назначена новый председатель комитета культуры администрации Великих Лук

11:29, 29 января 2024, ПАИ

Новым председателем комитета культуры администрации Великих Лук стала Елена Савченко, сообщают Luki News.

До назначения Елена Савченко руководила вокальным ансамблем «Традиция», а до недавнего времени работала заместителем директора музыкальной школы имени М. П. Мусоргского. Является обладательницей почётного звания «Душа земли Псковской».

В ноябре 2023 года прежняя председатель комитета культуры администрации города Великие Луки Ольга Сергеева покинула свой пост по семейным обстоятельствам. Временно исполняла обязанности главы комитета культуры заместитель председателя Райда Ежова.