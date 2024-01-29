100 тонн гуманитарного груза получили псковичи в зоне СВО

13:20, 29 января 2024, ПАИ

Воинские части, находящиеся на передовой, получили около 100 тонн гуманитарного груза, который для них собрали жители Псковской области и других регионов РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В составе партии строительные и пиломатериалы, инструменты, генераторы, комплектующие части для автотранспорта, технические средства, вещи и продукты питания.

«Все работают, плетут сети, поддерживают, кто чем может. Вот так понемногу собираем огромные объемы», — рассказала директор Центра молодежи и общественных инициатив Алеся Михачева.

Еще одна партия груза отправится на этой неделе гражданскому населению. Гуманитарную помощь от региона-шефа получат жители Херсонской области.