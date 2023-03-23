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Общество

Смеси для приготовления более 2 тысяч литров супа отправили из Пскова в зону СВО

Фото: Алёна Ключерова

Псковские активистки упаковали сухие смеси для приготовления 2 тысячи литров супа. Их уже отправили военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила председатель совета ПРОО «Альт» Алёна Ключерова.

В зону спецоперации бойцам суп доставляется в сухом виде, в вакуумных пакетах. «Сначала мы сушим готовые ингредиенты в специальных сушилках, потом выкладываем в пакет, вакуумируем и отправляем на фронт. После этого боец вскрывает суп и заливает его кипятком или варит 20-30 минут, в зависимости от вида», – рассказала Алёна Ключерова.

По желанию можно также добавить тушенку или майонез, добавила собеседница агентства. В меню бойцов входит борщ, щи, суп с вермишелью, рассольник, грибной суп. Помимо супов, есть также гречка с грибами, каша молочная и множество видов злаковых батончиков с орехами, ягодами, сухофруктами и мёдом.

Ранее сообщалось, что псковские активистки изготавливают уникальные полевые стулья для бойцов СВО.

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