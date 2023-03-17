Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Уникальные табуреты изготавливают псковички для участников СВО

Полевые табуреты собственной конструкции изготавливают псковички для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Об этом сообщила председатель совета ПРОО «Альт» Алёна Ключерова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Девочки совместными усилиями изготавливают, слушают отзывы бойцов, что-то компануют, что-то объединяют и делают так, чтобы было удобно в использовании», - рассказала Алёна Ключерова.

По ее словам, конструкция крепится к поясу военного и раскладывается тогда, когда необходимо отдохнуть. Табуреты изготовлены из водонепроницаемой ткани с использованием армированных нитей. Для полного удобства псковички приспособили спинку. Общая длина изделия составляет около 1 метра.

Подобные табуреты волонтеры изготавливают с осени 2022 года. Обычно на фронт их отправляются партиями по 100 штук.

Также собеседница ПАИ рассказала, что на производстве обмундирования для бойцов в зоне СВО в Пскове и Псковской области трудится около 100 женщин-волонтеров. Они изготавливают маскировочные сети, полевые табуретки, коврики для сна, медицинские мази собственной рецептуры, а также сухие супы и питательные батончики на основе овсяной каши.

Ранее сообщалось, что псковички начали изготовление лечебных мазей для военнослужащих СВО. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 марта 2023

Медицинский автобус в Себеже возобновит работу с 23 марта
17 марта 2023

До +6 градусов прогнозируется сегодня в Пскове
17 марта 2023

Минпросвещения и МЧС научат школьников вести себя в экстремальных ситуациях
17 марта 2023

Уникальные табуреты изготавливают псковички для участников СВО
17 марта 2023

Церковь Святого Лазаря в Печорах откроют для паломников после реставрации
17 марта 2023

300 обращений семей участников СВО отработал центр помощи в Пскове за год
17 марта 2023

Снятый в космосе фильм с Юлией Пересильд скоро выйдет в прокат

17 марта 2023

ВИДЕО Военная техника в столице Латвии

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...