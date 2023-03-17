Уникальные табуреты изготавливают псковички для участников СВО

09:13, 17 марта 2023, ПАИ

Полевые табуреты собственной конструкции изготавливают псковички для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Об этом сообщила председатель совета ПРОО «Альт» Алёна Ключерова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Девочки совместными усилиями изготавливают, слушают отзывы бойцов, что-то компануют, что-то объединяют и делают так, чтобы было удобно в использовании», - рассказала Алёна Ключерова.

По ее словам, конструкция крепится к поясу военного и раскладывается тогда, когда необходимо отдохнуть. Табуреты изготовлены из водонепроницаемой ткани с использованием армированных нитей. Для полного удобства псковички приспособили спинку. Общая длина изделия составляет около 1 метра.

Подобные табуреты волонтеры изготавливают с осени 2022 года. Обычно на фронт их отправляются партиями по 100 штук.

Также собеседница ПАИ рассказала, что на производстве обмундирования для бойцов в зоне СВО в Пскове и Псковской области трудится около 100 женщин-волонтеров. Они изготавливают маскировочные сети, полевые табуретки, коврики для сна, медицинские мази собственной рецептуры, а также сухие супы и питательные батончики на основе овсяной каши.

Ранее сообщалось, что псковички начали изготовление лечебных мазей для военнослужащих СВО.