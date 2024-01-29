Общественные наблюдатели прошли обучение в Дно

23:48, 29 января 2024, ПАИ

Обучение общественных наблюдателей, которые станут участниками предстоящего избирательного процесса на выборах президента России 17 марта, состоялось в Дновской районной библиотеке сегодня, 29 января, сообщает газета «Дновец».

Участниками обучения стали 13 человек.

Им рассказали о правах и обязанностях наблюдателей, а также о роли Общественной палаты в обеспечении контроля за выборами.

Ранее сообщалось, что в Псковской области уже организовали 16 семинаров и обучили 785 наблюдателей. Основной акцент делается на противодействии информационным атакам и фейкам.

Напомним, выборы президента России пройдут 17 марта, а само голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. В Псковской области также будет применено дистанционное электронное голосование.