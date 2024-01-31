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Происшествия

Пскович обокрал приютившего его мужчину

Пскович украл телефон и деньги у знакомого, который предоставил ему жильё, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Мужчина, которому негде было жить, попросил разрешения погостить у своего знакомого. Спустя время, когда хозяин квартиры спал, пскович похитил его мобильный телефон и 10 000 рублей. Украденный смартфон мужчина продал, а часть денег потратил на алкоголь.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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