Великолучанина оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

16:33, 31 января 2024, ПАИ

Административное наказание получил 23-летний великолучанин за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 2 ноября прошлого года молодой человек, являющийся пользователем соцсети «ВКонтакте», в свободном доступе разместил и публично демонстрировал текст, содержащий порочащие высказывания в отношении Вооруженных сил России и их действий в зоне проведения СВО.

В судебном заседании великолучанин раскаялся в содеянном, пояснил, что разместил порочащий российскую армию текст под влиянием тяжёлого эмоционального состояния, вызванного смертью близкого человека.

С учётом отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, признания вины и раскаяния в содеянном Великолукский городской суд назначил наказание в пределах санкции части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Молодого человека оштрафовали на 30 тысяч рублей.