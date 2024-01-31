Строительство пешеходного моста через Пскову начнут в феврале

17:48, 31 января 2024, ПАИ

К строительству пешеходного моста через реку Пскову планируется приступить через неделю-полторы, сообщил главный инженер строительной компании «Балтийский берег» Николай Даляев в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, уже в начале февраля в строительный городок на набережной начнут завозить всё необходимое для строительства, также рабочие займутся ограждением части Золотой набережной и набережной у стен кремля, чтобы обезопасить пешеходов. Уже во второй половине февраля планируется приступить к работам по установке опор моста, уточнил Николай Даляев.

Гость радиоэфира рассказал, что 30-градусные морозы, которые прогнозируются в Псковской области во второй половине февраля, на ход работ не повлияют. «Когда минус большой, действительно тяжело завести технику, но с точки зрения производства работ здесь мешать ничего не будет. По крайней мере началу работ», – пояснил инженер.

Николай Даляев обратил внимание, что уже в июне мост начнёт приобретать свои очертания. «Сейчас мы получаем разработанные чертежи от проектировщиков, по ним заказываем металлоконструкции проектного строения на специализированном заводе. Они изготавливают, как правило, в течение двух месяцев привозят. Здесь мы собираем всё в цельную конструкцию и только после этого будем монтировать всё в проектное положение», – отметил гость радиоэфира.

Отметим, что пешеходный мост через реку Пскову может быть возведен уже к середине лета. Такую вероятность не исключил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Добавим, эскиз внешнего вида моста через реку Пскову был согласован в декабре 2021 года. На тот момент предполагалось, что его строительство обойдётся в 110 млн рублей. Сообщалось, что строительство моста будет финансироваться из федерального бюджета.