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Общество

Пешеходный мост через Пскову может быть возведен уже к середине лета

Пешеходный мост через Пскову может быть возведен уже к середине лета. Такую вероятность не исключил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«На сегодняшний день идет подготовка к заключению контракта. Этот проект – двухгодичный. Но я провел совещание, мы договорились и с городом, и с комитетом по охране объектов культурного наследия, что постараемся сейчас без несанкционированного вмешательства в культурный слой сделать все возможное, чтобы определённые работы можно было провести уже в самое ближайшее время и весной полноценно заняться мостом. Очень бы хотелось, чтобы хотя бы к середине лета мост появился. Это высокий туристический сезон, когда большое количество гостей к нам приезжает», – рассказал губернатор.

Один из эскизов моста через Пскову. Фото носит иллюстративный характер

Глава региона отметил, что мост важен в первую очередь как возможность соединить турмаршруты по Пскову. «Я не думаю, что мост сам будет являться какой-то точкой притяжения, хотя фотографии будут с него делать. Главное, что можно будет перейти по нему и к достопримечательностям музейным, и к новой гостинице, когда она откроется», – отметил он.

Напомним, на минувшей неделе в результате конкурса определена компания, которая будет заниматься строительством пешеходного моста через реку Пскову, - это «Балтийский берег».

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