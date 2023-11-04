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Общество

Создание пешеходного моста через Пскову будет финансироваться из федерального бюджета

В проекте федерального бюджета защищено финансирование трёх объектов в Псковской области, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Среди объектов – строительство пешеходного моста через реку Пскову в Пскове.

Встреча Михаила Ведерникова и Андрея Турчака

«На встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым обсудили реализацию народной программы «Единой России» в Псковской области. Поблагодарил главу региона за содействие в её исполнении», – сообщил в своём телеграм-канале Андрей Турчак

«В ходе работы над бюджетом удалось защитить три важных для региона объекта: это строительство пешеходного моста через Пскову, реконструкция площади у аэропорта и капитальный ремонт улицы Германа, которая ведёт к нему, а также участка платной дороги Усвяты – Невель к погранпереходу. Общий объём средств на эти три объекта превышает один млрд рублей», – подчеркнул сенатор.

По словам Андрея Турчанка, обо всех объектах есть договорённость с Минфином России о том, что они будут профинансированы.

Один из проектов эскиза пешеходного моста через Пскову

Добавим, эскиз внешнего вида моста через Пскову был согласован в декабре 2021 года. На тот момент предполагалось, что его строительство обойдётся в 110 млн рублей.

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