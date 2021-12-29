Согласован эскиз пешеходного моста через Пскову

17:43, 29 декабря 2021, ПАИ

Эскиз пешеходного моста через реку Пскову согласовали 29 декабря в ходе заседания совета по вопросам охраны культурного наследия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Проект представила директор проектной организации Елена Трошкова. Мост будет представлять собой однопролетное строение, на котором будут предусмотрены возможности для движения пешеходов и велосипедистов. На строительство моста уйдет около 30 млн рублей, построить его планируют за 10 месяцев.

«Мост смотрится идеально, достаточно легкий, нет ничего лишнего, он не диссонирует с ансамблем Псковского кремля», – оценил проект Михаил Ведерников. При этом он предложил проработать варианты перильных ограждений, чтобы сооружение гармонично вписалось в окружающий ландшафт. Предложение поддержали члены совета.