Барсик пропал с набережной реки Великой в Пскове

13:12, 01 февраля 2024, ПАИ

Корреспондент ПАИ зафиксировал пропажу барсика с набережной реки Великой в Пскове сегодня, 1 февраля.

Барсика нет на месте его прежнего нахождения.

Напомним, что маленькие бронзовые фигурки барсиков появились в историческом центре города в 2023 году. Всего их десять, а размещены они в ключевых местах и связаны с ними «изюминками».

Позже стало известно, что в Пскове разработали сувенирную продукцию с малышами-барсиками. Также глава Пскова Борис Елкин заявил, что брасики – скорее не символ Пскова, а изюминка.