Барсик пропал с набережной реки Великой в Пскове
Корреспондент ПАИ зафиксировал пропажу барсика с набережной реки Великой в Пскове сегодня, 1 февраля.
Барсика нет на месте его прежнего нахождения.
Напомним, что маленькие бронзовые фигурки барсиков появились в историческом центре города в 2023 году. Всего их десять, а размещены они в ключевых местах и связаны с ними «изюминками».
Позже стало известно, что в Пскове разработали сувенирную продукцию с малышами-барсиками. Также глава Пскова Борис Елкин заявил, что брасики – скорее не символ Пскова, а изюминка.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
31 января 2024
В Пскове задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионеров более 550 тысяч рублей
30 января 2024
Гражданина Таджикистана принудительно выдворят из России по решению великолукского суда