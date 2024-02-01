Почти 9 лет колонии получил пскович, до смерти избивший знакомую

15:13, 01 февраля 2024, ПАИ

34-летний житель Пскова признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

В ночь с 22 на 23 августа 2023 года осужденный вместе с 49-летней знакомой распивал спиртное, во время застолья они поссорились. Обвиняемый избил собутыльницу и ушёл домой, а когда утром пришёл извиниться, то обнаружил её мёртвой.

Изучением личности осужденного установлено, что последний ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.