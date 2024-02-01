Водитель-экспедитор в Себежском районе хотел дать взятку таможеннику
Водителя-экспедитора подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику таможни в Себежском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
По версии следствия, подозреваемый в ходе прохождения таможенного контроля на международном автомобильном пункте пропуска в Себежском районе пытался дать взятку иностранной валютой сотруднику таможни с целью ускорения процедуры досмотра управляемого им автомобиля с грузом. Однако сотрудник от взятки отказался. Водителя задержали.
Против него возбудили уголовное дело по части три статьи 30 и части три статьи 291 УК РФ.
На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
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