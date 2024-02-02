Восемь лет проведёт в псковской колонии наркодилер с поддельным паспортом

09:00, 02 февраля 2024, ПАИ

Сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли незаконную деятельность гражданки РФ, которая признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере и использовании поддельного паспорта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В январе 2023 года осуждённая в составе преступной группы изымала из тайников на территории региона упаковки с наркотиками, делила их на мелкие партии и перемещала в другие хранилища для дальнейшего сбыта. Общая масса изъятых наркотических средств - более 11 килограммов.

В июне 2022 года женщина использовала поддельный паспорт гражданина России, чтобы арендовать гараж в Подмосковье.

Дедовичский районный суд назначил преступнице наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ей назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.