Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пассажирка Chevrolet Lacetti погибла в ДТП под Псковом

Пассажирка ​Chevrolet Lacetti погибла в ДТП в деревне Котово Псковского района. 54-летний водитель автомобиля находится в тяжёлом состоянии, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

ДТП произошло напротив базы «Резонанс»: водитель Chevrolet Lacetti вылетел в кювет и врезался в дерево.

  • ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ. Псковская сводка
  • ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ. Псковская сводка
  • ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ. Псковская сводка
  • ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ. Псковская сводка
  • ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ. Псковская сводка
  • ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ. Псковская сводка
  • ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ. Псковская сводка
  • ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ. Псковская сводка

Прибывшие спасатели на место происшествия спасатели вынуждены были применить гидравлический нструмент, чтобы вытащить людей из покарёженного автомобиля.

На месте работают врачи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 февраля 2024

Публикуем видео с места трагического ДТП под Псковом
02 февраля 2024

Пассажирка Chevrolet Lacetti погибла в ДТП под Псковом
01 февраля 2024

Барсик пропал с набережной реки Великой в Пскове
31 января 2024

В Пскове задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионеров более 550 тысяч рублей
31 января 2024

Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Пскове
31 января 2024

На хозяйку повешенных собак в Невельском районе завели уголовное дело
31 января 2024

Украинский беспилотник сбили ночью над Псковской областью
30 января 2024

Великолучанка чуть не лишилась квартиры из-за долгов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...