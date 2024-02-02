Пассажирка Chevrolet Lacetti погибла в ДТП под Псковом
Пассажирка Chevrolet Lacetti погибла в ДТП в деревне Котово Псковского района. 54-летний водитель автомобиля находится в тяжёлом состоянии, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
ДТП произошло напротив базы «Резонанс»: водитель Chevrolet Lacetti вылетел в кювет и врезался в дерево.
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Фото: ПАИ. Псковская сводка
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Фото: ПАИ. Псковская сводка
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Фото: ПАИ. Псковская сводка
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Фото: ПАИ. Псковская сводка
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Фото: ПАИ. Псковская сводка
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Фото: ПАИ. Псковская сводка
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Фото: ПАИ. Псковская сводка
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Фото: ПАИ. Псковская сводка
Прибывшие спасатели на место происшествия спасатели вынуждены были применить гидравлический нструмент, чтобы вытащить людей из покарёженного автомобиля.
На месте работают врачи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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