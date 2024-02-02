Пассажирка Chevrolet Lacetti погибла в ДТП под Псковом

00:54, 02 февраля 2024, ПАИ

Пассажирка ​Chevrolet Lacetti погибла в ДТП в деревне Котово Псковского района. 54-летний водитель автомобиля находится в тяжёлом состоянии, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

ДТП произошло напротив базы «Резонанс»: водитель Chevrolet Lacetti вылетел в кювет и врезался в дерево.



Фото: ПАИ. Псковская сводка



Фото: ПАИ. Псковская сводка



Фото: ПАИ. Псковская сводка



Фото: ПАИ. Псковская сводка



Фото: ПАИ. Псковская сводка



Фото: ПАИ. Псковская сводка



Фото: ПАИ. Псковская сводка



Фото: ПАИ. Псковская сводка















Прибывшие спасатели на место происшествия спасатели вынуждены были применить гидравлический нструмент, чтобы вытащить людей из покарёженного автомобиля.

На месте работают врачи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.