Мужчина сгорел в собственном доме в Псковском районе

08:48, 02 февраля 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные подразделения Псковской области за двое суток, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

1 февраля в 22:46 в деревне Речки-2 Псковского района сгорел жилой дом. При ликвидации обнаружен труп 65-летнего мужчины. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети в доме.

2 февраля в 1:55 в деревне Белоусы Опочецкого района полностью выгорел жилой дом. Огнем повреждена и хозяйственная постройка. Пострадал 62-летний мужчина, он госпитализирован. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.