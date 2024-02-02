Стало известно количество избирателей в России в 2024 году

09:27, 02 февраля 2024, ПАИ

Число избирателей в России составило более 112, 3 миллиона человек. Кроме того, ещё почти 1,9 миллиона находятся за пределами РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии.

Также ещё более 11 тысяч избирателей находятся в городе Байконуре. «Впервые данные представляются с учетом избирателей, проживающих в четырёх новых субъектах Российской Федерации», – отмечается в сообщении.

При этом численность избирателей в Псковской области, как сообщается на сайте ЦИК, составляет 502 131 человек.

Выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование пройдёт в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта. На этой неделе в Псковской области, как и ещё в 28 регионах страны, стартовала подача заявлений для участия в ДЭГ на выборах президента.

Ранее председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов назвал главные задачи избиркома региона в президентской выборной кампании. Также он обозначил перспективы ДЭГ на предстоящих выборах президента РФ.