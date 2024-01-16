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Главные задачи избирательной комиссии Псковской области на президентской выборной кампании назвал Игорь Сопов

Главные задачи избирательной комиссии Псковской области на предстоящий выборной кампании назвал председатель регионального избиркома Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главные задачи псковского избиркома на предстоящей выборной кампании назвал Игорь Сопов. Фото: ПАИ

«Центризбирком – это основная организационная комиссия. Но и комиссиям субъектов много работы перепадает. Наиболее важный момент – информирование избирателей о предстоящей кампании. Чем лучше избиратели проинформированы, тем выше явка. Перед новым годом появились билборды, объявления в местах массового присутствия избирателей. В дальнейшем будем обновлять и рассказывать избирателям как проходит наша компания», – рассказал он.

Кроме того, любой избиратель может обратиться по вопросам выборов и проведения избирательной кампании на горячую линию по номеру 8(800)222-72-60 или обратиться на информационный ресурс выборы60.рф, добавил спикер.

«Также мы рассказываем нашим избирателям о том, как можно проголосовать. Впервые у нас дополнительное информирование избирателей у нас проводилось летом, когда члены участковых избирательных комиссий ходили к избирателям и рассказывали о способах голосования. После этой работы явка выросла на 2%. Это очень большое количество людей в объемах области. Сейчас также будем информировать», – отметил председатель избиркома.

Адресное информирование избирателей о проведении выборной кампании в Псковской области начнется с 17 февраля и продлится до 5 марта.

«Также ведем разъяснительную работу о том, как идет ДЭГ, объясняем, как создать аккаунт на «Госуслугах», как верифицировать свои аккаунты там для подачи заявки», – пояснил Игорь Сопов.

«Также избирательная комиссия Псковской области мы должны обеспечить участки для голосования. Они будут оформлены в едином стиле, вся информация также будет на участках. Помимо этого, координируем работу нижестоящих комиссий, работаем непосредственно с муниципалитетами, правительством Псковской области, чтобы упростить процесс голосования», – рассказал Игорь Сопов.

Кроме того, избирательная комиссия работает непосредственно с жалобами и заявлениями во время компании, осуществляет контроль за ходом голосования и устанавливает его итоги.

Напомним, выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.

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