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Политика

Перспективы ДЭГ на предстоящих выборах президента РФ назвал председатель избиркома Псковской области

О перспективах использования ДЭГ на предстоящих выборах президента России рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Перспективы ДЭГ на предстоящих выборах президента РФ назвал председатель избиркома Псковской области. Фото здесь и далее: ПАИ

«Явка точно будет высокой. Когда мы впервые применили ДЭГ на локальных выборах и проводили опрос членов избирательных комиссий, самих избирателей, им очень понравилось. После того как по всей области прошло дистанционное голосование, сейчас этих людей в разы прибавится. Избирателям удобно этим пользоваться», – отметил он.

В прошлом году 10 % избирателей воспользовались ДЭГ, рассказал Игорь Сопов и добавил, что с учётом такого массового применения и информационной кампании избирательной комиссии, в этом году ещё больше человек будет голосовать дистанционно.

«С 29 января и до 11 марта можно подать заявления на ДЭГ. После этого в любые из трех дней и ночей можно проголосовать. ДЭГ в этом году применяется только в 29 регионах. Не все регионы получают такое право. Это очень почётно», – подчеркнул гость программы.

Каждый избиратель, зарегистрированный на ДЭГ, также может проголосовать с любого избирательного участка, уточнил председатель облизбиркома.

«На каждом избирательном участке стоит ноутбук, соответственно, если у избирателя будут проблемы с интернетом, он может прийти на любой участок, чтобы проголосовать через ДЭГ. Для этого предоставляется специальный стол, там есть ширма, избиратель заходит в свой аккаунт на «Госуслугах» и голосует спокойно на участке», – пояснил Игорь Сопов.

Отметим, что члены избирательной комиссии Псковской области включены в пятёрку регионов, которые вошли в состав территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования. Всего в ТИК ДЭГ состоит 15 человек.

Напомним, выборы президента России пройдут 17 марта, а само голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. В Псковской области также будет применено дистанционное электронное голосование.

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