Станцию водоочистки запустили в посёлке Родина Псковского района

12:55, 02 февраля 2024, ПАИ

Станцию водоочистки запустили по президентской программе в посёлке Родина Псковского района, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Комплекс выдаёт 25 кубометров прозрачной воды каждый час, что покрывает нужды всего посёлка. Проблема с водоснабжением в Родине была актуальной на протяжении долгих лет – вода в дома поступала из скважины и без очистки, она была бурого цвета и содержала чрезмерное количество железа, марганца и солей жёсткости – некоторые показатели были превышены почти в десять раз. Плохое качество воды сказывалось на работе бытовой техники, жители сталкивались с постоянным известковым налётом на чайниках и в стиральных машинах.

Современное оборудование насыщает исходную жидкость кислородом, а качество воды доходит почти до совершенства.

«Вода стала намного чище. Теперь можно постирать, накипи нет», – рассказала жительница посёлка Родина Ирина Харитонова.