Десять жителей Псковской области лишились «Госуслуг» из-за мошенников

13:12, 03 февраля 2024, ПАИ

Злоумышленники завладели аккаунтами «Госуслуг» десяти жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В Пскове, Великих Луках и Островском районе пользователям сайта «Госуслуги» звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний. Под предлогом продления договоров на обслуживание сим-карт мошенники незаконно завладели личными кабинетами жителей области с последующим блокированием их учётных записей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего, подчеркнули в УМВД.