Псковича задержали за кражу семи бутылок виски

09:50, 04 февраля 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковича, который пытался похитить семь бутылок виски. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

3 февраля около девяти часов вечера в магазине в деревне Черёха сработала сигнализация. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и выяснили, что неизвестный гражданин похитил из торгового зала семь бутылок виски общей стоимостью 12 400 рублей и скрылся.

Получив приметы мужчины, росгвардейцы нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний пскович. По факту хищения проводится проверка.