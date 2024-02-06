Второй этап Кубка и первенства Псковской области по автомобильному многоборью пройдёт 10 февраля

12:28, 06 февраля 2024, ПАИ

Второй этап Кубка и первенства Псковской области по автомобильному многоборью пройдёт в Печорском районе 10 февраля, сообщили ПАИ в Федерации автомобильного спорта Псковской области.

В Кубке смогут принять участие пилоты, достигшие 18-летнего возраста и имеющие лицензию Российской федерации автоспорта. В первенстве поучаствуют пилоты от 12 до 17 лет, имеющие лицензию категории «Юниор». Пилоты от 16 до 18 лет смогут сами выбрать категорию соревнований.

Для участия в состязаниях участникам разрешат использовать серийный автомобиль категории «B».

Гонки пройдут в шести номинациях: 2WD, 4WD, «Наша классика», «Любительский PRT», «Леди» и «Семейный».

Каждому участнику предоставят три попытки на прохождение дистанции, но только сумма двух лучших пойдёт в зачёт.

Победителей в каждой номинации наградят кубком, а призёров медалями.

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