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Второй этап Кубка и первенства Псковской области по автомобильному многоборью пройдёт 10 февраля

Второй этап Кубка и первенства Псковской области по автомобильному многоборью пройдёт в Печорском районе 10 февраля, сообщили ПАИ в Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Второй этап Кубка и первенства Псковской области по автомобильному многоборью пройдёт 10 февраля. Фото ПАИ

В Кубке смогут принять участие пилоты, достигшие 18-летнего возраста и имеющие лицензию Российской федерации автоспорта. В первенстве поучаствуют пилоты от 12 до 17 лет, имеющие лицензию категории «Юниор». Пилоты от 16 до 18 лет смогут сами выбрать категорию соревнований.

Для участия в состязаниях участникам разрешат использовать серийный автомобиль категории «B».

Гонки пройдут в шести номинациях: 2WD, 4WD, «Наша классика», «Любительский PRT», «Леди» и «Семейный».

Каждому участнику предоставят три попытки на прохождение дистанции, но только сумма двух лучших пойдёт в зачёт.

Победителей в каждой номинации наградят кубком, а призёров медалями.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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