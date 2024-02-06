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Общество

Более 80 наименований медоборудования поступит в Псковский эндокринологический центр

Более 80 наименований медицинского оборудования поступит в новый эндокринологический центр, который откроется в этом году на базе Псковской областной клинической больницы. Об этом сообщил главный врач медучреждения Евгений Панфёров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Более 80 наименований медоборудования поступит в Псковский эндокринологический центр. На фото: Евгений Панфёров. Фото: ПАИ

«На этот год у нас есть план по развитию регионального эндокринологического центра. Это очень серьёзный федеральный проект, мы уже начали получать оборудование для оснащения. Будем создавать крупный региональный центр, в котором будет оказываться медицинская помощь по большинству эндокринологических заболеваний, которые выявляются в Псковской области», – подчеркнул Евгений Панфёров.

В клинике будет представлена и серьёзная офтальмологическая техника, так как при сахарном диабете у людей часто возникают различные поражения органов зрения. Всего в медцентр поступит 83 наименования медоборудования, отметил гость радиоэфира. «Большей частью это оборудование для современной лазерной операционной, кабинета диабетической стопы и для школы сахарного диабета. <...> В перечне есть оборудование для диагностики. Как пример, щелевая лампа, гониоскоп, автоматический пневмотонометр – это то, что требуется для диагностики состояния зрения», – обратил внимание главврач медучреждения.

Об открытии эндокринологического центра на базе Псковской областной клинической больницы стало известно в ноябре 2023 года. На создание регионального эндокринологического центра и оснащение сельских больниц оборудованием для диагностирования сахарного диабета Псковская область получит более 83 млн рублей.

В декабре в районные и межрайонные больницы Псковской области поступило первое медицинское оборудование в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Как сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, поставки продолжатся в январе и феврале 2024 года.

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