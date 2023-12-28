Оборудование для борьбы с сахарным диабетом поступает в Псковскую область

09:50, 28 декабря 2023, ПАИ

Первое медицинское оборудование – семь анализаторов гликированного гемоглобина – поступило в Псковскую область в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Их поставили в районные и межрайонные больницы. Об этом ПАИ сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«Измерение гликированного гемоглобина – идеальный биомаркер риска развития сахарного диабета, а контроль его уровня помогает врачам выбирать стратегию лечения, пациентам – избежать риска возникновения осложнений, увеличить продолжительность жизни», – объяснила Марина Гаращенко.

Поставки медицинского оборудования для борьбы с сахарным диабетом продолжатся в январе и феврале 2024 года, подчеркнула она.

В 2023-2024 годах Псковская область получит из федерального бюджета более 34 млн рублей на обеспечение детей, больных сахарным диабетом, портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы.