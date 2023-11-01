Региональный эндокринологический центр появится в Псковской области

20:41, 01 ноября 2023, ПАИ

Региональный эндокринологический центр появится на базе эндокринологического отделения Псковской областной клинической больницы, сообщает председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в своём Telegram-канале.

В центре будут заниматься проблемами сахарного диабета и другой эндокринной патологии.

Ранее сообщалось, что на создание регионального эндокринологического центра и оснащение сельских больниц оборудованием для диагностирования сахарного диабета Псковская область получит более 83 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, уже созданные школы сахарного диабета в Псковской городской поликлинике и Великолукской межрайонной больнице будут дооснащены. Такие же взрослые и детские кабинеты школы сахарного диабета также откроют в Невельской, Островской и Порховской межрайонных больницах.

Согласно распоряжениям Правительства РФ, все указанные мероприятия должны быть реализованы до 1 февраля 2024 года.