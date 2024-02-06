Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с председателем Херсонской областной Думы Татьяной Томилиной
Рабочую встречу с председателем Херсонской областной Думы Татьяной Томилиной провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 6 февраля. На встрече также присутствовал председатель регионального парламента Александр Котов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
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Фото: Пресс-служба правительства Псковской области, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
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Фото: Пресс-служба правительства Псковской области, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
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Фото: Пресс-служба правительства Псковской области, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
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Фото: Пресс-служба правительства Псковской области, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
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Фото: Пресс-служба правительства Псковской области, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Делегация из Херсона приехала в область для того, чтобы наладить новые рабочие связи, а также, чтобы обсудить дальнейшее взаимодействие. Оно позволит ускорить интеграцию и поспособствует налаживанию мирной жизни в новом регионе, подчеркнули в пресс-службе правительства.
Михаил Ведерников, в свою очередь, обратил внимание на то, что между регионами установились добрые отношения. В частности, в рамках помощи, которую Псковская область оказывала как шеф-регион, в Гениченском муниципальном округе удалось капитально отремонтировать детский сад, помочь подготовиться к отопительному сезону, а также оцифровать сферу образования и соцзащиты. Кроме того, Псковская область готова и дальше принимать детей из Херсонского региона, проводить для них образовательные и экскурсионные программы, подчеркнули в пресс-службе.
Татьяна Томилина, в свою очередь, поблагодарила региональное правительство и жителей Псковской области за помощь Херсонщине. Она отметила, что совместная работа не прекращается ни на минуту. Например, накануне стороны достигли договоренности о двустороннем сотрудничестве в сфере культуры. «Мы хотим делать все для блага России, и мы будем делать это с вашей помощью», – подчеркнула Татьяна Томилина.
Спикер регионального парламента Алексадр Котов, в свою очередь, заявил о том, что депутаты готовы выстраивать дружеские отношения между законодательными органами субъектов РФ. «Псковское областное собрание работает уже почти 30 лет – есть большой опыт законотворческой деятельности, работы в современном российском законодательстве. Мы готовы оказывать консультативную и любую другую помощь, чтобы вам было легче справляться со всем сложностями», – сказал он.
Губернатор в завершение подчеркнул, что дружеское взаимодействие между регионами будет продолжено.
Ранее сообщалось, что законодательные органы Херсонской и Псковской областей заключили соглашение о сотрудничестве. Кроме того, отмечалось, что очередную партию гуманитарной помощи отправили псковичи в Херсонскую область. Также консультационно-методическую помощь оказывает Херсонской области псковский офис ПФКИ.
Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.
Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с председателем Херсонской областной Думы Татьяной Томилиной
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