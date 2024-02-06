Консультационно-методическую помощь оказывает Херсонской области псковский офис ПФКИ

15:37, 06 февраля 2024, ПАИ

Консультационно-методическую помощь оказывает Херсонской области псковский офис Президентского фонда культурных инициатив. Об этом рассказал руководитель регионального проектного офиса Даниил Григорьев в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ, которая состоялась сегодня, 6 февраля.

«Неделю мы находились в Херсонской области. Одна из задач фонда – поддерживать новые территории. Мы, как проектный офис, должны помогать проектному офису подшефной нам территории. Пока офиса там еще нет, но он создается, и вскоре его будут открывать. Мы встречались с командой этого проектного офиса, обсуждали совместные проекты. Помогаем консультационно-методически в разработке идей и их реализации. Такого опыта у коллег пока не было. Мы встречались с директорами культурных учреждений, представителями сферы культурной и молодёжной политики. Также обсуждали дальнейшее взаимодействие в рамках Президентского фонда культурных инициатив», – сказал Даниил Григорьев.

По его словам, идей много, Например, в Год семьи планируется реализовать совместный проект двух областей, который касается проведения семейного фестиваля. Это возможность семей из Херсонской и Псковской областей поделиться культурными традициями между собой.

Второй совместный проект направлен на передачу компетенций, отметил спикер.

«Мы хотим сделать совместную театрализованную постановку, чтобы приехали сотрудники учреждений культуры, студенты Херсонского областного колледжа искусств. И с нашими ведущими деятелями искусств совместно со студентами нашего колледжа искусств сделали творческий продукт. Пока обсуждается, будет это концерт или спектакль», – сказал Даниил Григорьев.

Уже запланирована повторная поездка после открытия офиса в Херсонской области. «Когда у нашего фонда начнётся новая заявочная кампания, мы поможем нашим коллегам в заполнении заявок», – сказал эксперт.