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Законодательные органы Херсонской и Псковской областей заключили соглашение о сотрудничестве

Псковское областное Собрание депутатов заключило соглашение о межпарламентском сотрудничестве с Херсонской областной Думой – в Пскове подписи под документом поставили спикеры региональных парламентов Александр Котов и Татьяна Томилина, возглавившая делегацию нового субъекта РФ. В церемонии подписания соглашения с принимающей стороны также приняли участие вице-спикеры Александр Братчиков и Игорь Дитрих. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

Договорённость о взаимодействии законодательных органов продиктована стремлением к расширению и укреплению межпарламентских связей, сотрудничеству и обмену опытом в области законотворческой деятельности, расширению взаимных деловых и дружеских контактов законодательных органов.

«Очень важная задача заключается в том, чтобы общими усилиями помочь нашим новым регионам быстрее интегрироваться в систему законодательства нашей страны», - прокомментировал подписание соглашения между областным Собранием депутатов и Херсонской областной Думой Александр Котов.

Спикер подчеркнул, что псковичи будут оказывать коллегам организационную, методическую и финансовую помощь. «Сейчас нам всем тяжело с учётом той ситуации, в которой находится наша страна, но особенно тяжело тем, кто находится на передовой, кто совсем недавно вошёл в состав нашей страны, кто стал нашими братьями и друзьями, гражданами Российской Федерации. Только общими усилиями мы можем справиться со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нашей страной. Этим и будем заниматься», - заверил Александр Котов.

Председатель Херсонской областной Думы Татьяна Томилина назвала подписание соглашения «конкретной помощью в конкретных шагах» и поделилась личными ожиданиями от сотрудничества с псковичами. «По первому базовому образованию я учитель русского языка и литературы, в законодательных органах опыта работы у меня нет. Опыт работы Александр Алексеевича очень богат, и непосредственно лично мне он может во многом помочь и подсказать», - сказала парламентарий.

Отдельно Татьяна Томилина выразила признательность губернатору Михаилу Ведерникову и спикеру Александру Котову за приём в Пскове детей из Херсонской области. «Наши мальчишки и девчонки были на экскурсии в Пскове и, надеюсь, побывают здесь ещё не раз. Вы делаете для нас самое главное – дети приезжают совершенно другими», - поблагодарила спикер.

Соглашение о сотрудничестве между законодательными органами субъектов предусматривает несколько направлений совместной деятельности двух региональных парламентов, в том числе совершенствование законодательства и информационно-технического обеспечения законотворческой деятельности, усиление парламентского контроля за исполнением законов, развитие информационного взаимодействия и обмен опытом в повышении открытости законотворческой деятельности.

Соглашение вступает в силу со дня его подписания.

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