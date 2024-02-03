Очередную партию гуманитарной помощи отправили псковичи в Херсонскую область

13:58, 03 февраля 2024, ПАИ

Очередную партию гуманитарной помощи отправили псковичи в Херсонскую область. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Для жителей нового региона России жители Псковской области собрали продукты питания, сезонные вещи, постельные принадлежности, средства гигиены, канцелярские товары, письма, а также средства индивидуальной защиты с антисептиками для местных больниц.

К сбору присоединились жители региона, представители бизнеса и организаций области.

Поддержать жителей Херсонской области, псковских военнослужащих и мобилизованных можно, обратившись в региональный Ресурсный центр поддержки добровольчества. Где расположен ближайший пункт сбора гуманитарной помощи, можно узнать на интерактивной карте.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.