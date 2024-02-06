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Происшествия

Ушедшего полтора года назад из больницы псковича ищет полиция

Вадима Подоянова, самовольно ушедшего из Псковской межрайонной больницы, разыскивают в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Вадима Подоянова разыскивают в Псковской области. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мужчина является уроженцем деревни Старонья Псковского района, но проживал в деревне Карамышево. После ухода из медучреждения 29 июня 2022 года его местонахождение неизвестно.

На вид мужчине около 55-60 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, седые волосы и голубые глаза.

Он был одет в майку в бело-голубую полоску, коричневые трусы и домашние тряпочные тапки тёмного цвета с закрытым носком без задников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.

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