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Общество

По пять тысяч рублей хотят выплачивать псковским врачам, отговорившим женщину от аборта

Пять тысяч рублей планируют начать выплачивать врачам в Псковской области, которые отговорили беременных женщин от аборта. Такое предложение является частью проекта по улучшению демографической ситуации в регионе, который презентовали губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

«Планируем назначить поддержку врачу, который помог женщине в ситуации репродуктивного выбора принять правильное решение в пользу сохранения беременности. Это будет единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей», – сказала главврач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук.

Отметим, что данная мера сейчас находится на стадии согласования и пока что не принята.

Ранее, Михаил Ведерников заявил, что в Псковской области не планируют запрещать аборты. Также сообщалось, что беременным женщинам в Псковской области начнут дарить подарки при походе в женскую консультацию.

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