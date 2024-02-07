Проект улучшения демографической ситуации в Псковской области презентовали Михаилу Ведерникову

13:28, 07 февраля 2024, ПАИ

Проект улучшения демографической ситуации в Псковской области презентовали главе региона Михаилу Ведерникову председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко и главврач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук.

Целью проекта специалисты назвали улучшение демографической ситуации и повышение рождаемости в Псковской области. В ходе анализа демографической ситуации они выявили, что чаще всего псковички прерывают беременность из-за отсутствия мест в дошкольных учреждениях, а также из-за материальных трудностей и финансовой неустойчивости семьи.

Всего проект поделён на несколько направлений: создание профильных образовательных программ для медицинского персонала, создание на территории женских консультаций информационных пространств для популяризации семейных ценностей, а также проведение обязательного ультразвукового исследования, при котором женщинам будут показывать их эмбрион и его сердцебиение.

Помимо этого, планируют создать в медицинских учреждениях подразделения по работе с беременными женщинами и проводить психологическое консультирование для женщин.

Также появится новая мера поддержки для медиков. Врачу, который помог беременной женщине принять решение в пользу сохранения ребёнка, выплатят пять тысяч рублей. Сейчас эта мера находится на этапе согласования.