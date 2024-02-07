Михаил Ведерников: В Псковской области не собираются запрещать аборты

12:32, 07 февраля 2024, ПАИ

В Псковской области не собираются запрещать аборты и речь об этом не идёт, заявил губернатор Михаил Ведерников на встрече с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко и главврачом Псковского клинического перинатального центра Марией Грищук.

«Мы видели комментарии в социальных сетях, и отдельные комментаторы сделали вывод, что в Псковской области собираются запретить аборты. Конечно, речь об этом не идёт. Никто на безусловное право женщины и семьи о принятии такого решения не посягает», – прокомментировал глава региона создание программы по профилактике искусственного прерывания беременности.

Ранее сообщалось, что по предложению главы региона в Псковской области ввели административное наказание за склонение женщин к аборту. Также Михаил Ведерников подписал постановление «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности в Псковской области». Благодаря этому беременные псковички могут подать жалобу на склонение к аборту в правительство Псковской области.