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Происшествия

Контрафактный алкоголь и сигареты на 20 млн рублей изъяты из оборота в Псковской области

Сотрудники УФСБ России по Псковской области совместно с коллегами из УМВД России по Псковской области изъяли из незаконного оборота контрафактный алкоголь и сигареты на сумму 20 млн рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото пресс-службы УФСБ России по Псковской области

Товар без обязательной маркировки акцизными марками либо федеральными специальными марками хранился на одном из складов в Пскове. Сейчас вся партия направлена на экспертизу.

Следственныq отдел УМВД России по Псковской области по материалам УФСБ России по Псковской области возбудил уголовное дело, предусмотренное п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершённые в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела продолжается.

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