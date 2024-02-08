Контрафактный алкоголь и сигареты на 20 млн рублей изъяты из оборота в Псковской области

09:08, 08 февраля 2024, ПАИ

Сотрудники УФСБ России по Псковской области совместно с коллегами из УМВД России по Псковской области изъяли из незаконного оборота контрафактный алкоголь и сигареты на сумму 20 млн рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Товар без обязательной маркировки акцизными марками либо федеральными специальными марками хранился на одном из складов в Пскове. Сейчас вся партия направлена на экспертизу.

Следственныq отдел УМВД России по Псковской области по материалам УФСБ России по Псковской области возбудил уголовное дело, предусмотренное п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершённые в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела продолжается.