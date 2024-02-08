Публикуем фото с места пожара в Великих Луках
Фотографии с места пожара в Великих Луках опубликовал Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Пожар случился 7 февраля в 21:23 на улице Золотковской в многоквартирном пятиэтажном жилом доме.
Из-за возгорания на первом этаже закопчена дверь. Предварительная причина пожара – поджог.
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