Псковские следователи продолжают поиск пропавшей в Порховском районе 11-летней девочки

19:03, 08 февраля 2024, ПАИ

Сотрудники следственного управления СК России по Псковской области проводят масштабные мероприятия по поиску пропавшей в Порховском районе 11-летней девочки, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Напомним, Маргарита Антипова пропала без вести вечером 1 января 2024 года в деревне Полоное. На момент исчезновения она была одета в розовую куртку, чёрные брюки, розовые ботинки и белую шапку с помпоном.

Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

В настоящее время следователи и следователи-криминалисты, сотрудники полиции, спасатели областной службы спасения и сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области, а также сотрудники УФСИН России по Псковской области, Росгвардии, кинологические службы правоохранительных органов продолжают работать в районе предполагаемого исчезновения девочки. Помощь в проведении поисковых мероприятий оказывают сотрудники администрации Порховского района, администрации Полонской волости и волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт».

В ходе поисков следователи осматривают все жилые и нежилые помещения, а также надворные постройки и заброшенные строения в деревне Полоное, допрашивают граждан. Была также привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Псковской области, которая прочесала береговую линию реки Полонки. Дно реки продолжают обследовать водолазы.

Всех, кто может помочь установить местоположение девочки, просят звонить по телефонам 8-911-362-27-78, 8-911-360-10-92, (8 811-34) 2-32-89, 123 или 112.