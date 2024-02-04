Следственный комитет взял под контроль дело о пропавшей в Порховском районе девочке

13:09, 04 февраля 2024, ПАИ

Следственный комитет РФ поставил на контроль дело об исчезновении ребёнка в Псковской области, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Следственными органами СК России по Псковской области расследуется уголовное дело, возбуждённое по факту безвестного исчезновения 2 января текущего года 11-летней жительницы деревни Полоное Псковской области. Следователями отрабатываются все возможные версии исчезновения ребёнка, в том числе криминальные.

Председатель СК России поручил руководителю регионального СУ СК России Петру Крупене представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.

Маргарита Антипова пропала без вести вечером 1 января 2024 года в деревне Полоное Порховского района. На момент исчезновения она была одета в розовую куртку, чёрные брюки, розовые ботинки, белую шапку с помпоном.

Сообщалось также, что в реке Полонке нашли верхнюю одежду пропавшей.

Ранее подробности, как проходят поиски пропавшей, опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области.

Располагающих какой-либо информацией просят позвонить на короткие номера 123 или 112, а также на дежурные номера следственного управления 8-911-362-27-78, 8-911-360-10-92, (8 811-34) 2-32-89.