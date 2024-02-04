Следственный комитет взял под контроль дело о пропавшей в Порховском районе девочке
Следственный комитет РФ поставил на контроль дело об исчезновении ребёнка в Псковской области, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Следственными органами СК России по Псковской области расследуется уголовное дело, возбуждённое по факту безвестного исчезновения 2 января текущего года 11-летней жительницы деревни Полоное Псковской области. Следователями отрабатываются все возможные версии исчезновения ребёнка, в том числе криминальные.
Председатель СК России поручил руководителю регионального СУ СК России Петру Крупене представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.
Маргарита Антипова пропала без вести вечером 1 января 2024 года в деревне Полоное Порховского района. На момент исчезновения она была одета в розовую куртку, чёрные брюки, розовые ботинки, белую шапку с помпоном.
Сообщалось также, что в реке Полонке нашли верхнюю одежду пропавшей.
Ранее подробности, как проходят поиски пропавшей, опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области.
Располагающих какой-либо информацией просят позвонить на короткие номера 123 или 112, а также на дежурные номера следственного управления 8-911-362-27-78, 8-911-360-10-92, (8 811-34) 2-32-89.
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