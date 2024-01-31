Опубликованы подробности поисков пропавшей в Порховском районе 11-летней девочки

19:06, 31 января 2024, ПАИ

Подробности поисков пропавшей в деревне Полоное Порховского района 11-летней девочки публикует поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».



Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области



Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области



Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области



Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области



Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области



Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области



Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области



Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области



Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

















«Заявка пришла второго января. Открыла её и поняла: по всем имеющимся вводным мы должны отказать – слишком опасный водоём, слишком низкая температура… Но отказать я не смогла: пропал ребёнок. Команда на поиск набралась быстро. Решили выезжать этой же ночью, чтобы на месте быть к началу светового дня», – рассказывает руководитель водного направления «ЛизаАлерт» Светлана.

«С третьего января началась тяжёлая монотонная работа. Делаем мотобуром отверстия во льду, потом методично осматриваем через них камерой дно. Несмотря на очень низкую температуру воздуха, минус 29 градусов, лёд очень тонкий: бурное течение и каменистые пороги не дают реке замёрзнуть. Мы все, выходя на лёд, понимали: в какой-то момент можем провалиться. А ведь ещё нужно как-то осмотреть и незамёрзшую часть реки», – вспоминает Светлана.

По её словам, поисковый отряд работал четыре дня подряд. Оборудование выходило из строя, не выдерживая температуру воздуха и интенсивность работы. Вечером поисковики приезжали в место ночлега, чинили камеры и мотобуры, заклеивали гидрокостюмы, чтобы с утра ехать обратно и продолжать работу.

13 января поисковики вернулись в Полоное, но на второй день поисков затупились все ножи на шнеках для мотобуров, в результате чего им вновь пришлось уезжать без результата. Они вновь вернулись на место 20 января и продолжили поиски.

«В последний день нам очень помог Сергей Шуляков, привезя на место проведения работ эхолот с датчиком кругового обзора. Им мы смогли повторно осмотреть пробуренное пространство. За восемь дней поиска мы осмотрели подводной камерной около 4100 квадратных метров. Прошли в ГКС 500 квадратных метров. Осмотрели эхолотом кругового обзора 3200 квадратных метров. Осмотрели восемь километров береговой линии. Мы не опускаем руки и продолжаем поиск», – отмечает Светлана.

Напомним, 11-летняя Маргарита Антипова пропала без вести вечером 1 января 2024 года в деревне Полоное Порховского района. Сейчас следователи расследуют исчезновение девочки из Порховского района.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли верхнюю одежду девочки.