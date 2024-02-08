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Происшествия

Водителя госпитализировали после ДТП с участием фуры в Невельском районе

Фура и легковой автомобиль столкнулись около АЗС «Сургутнефтегаз» в деревне Лобок Невельского района, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Водителя госпитализировали после ДТП с участием фуры в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водителя госпитализировали после ДТП с участием фуры в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водителя госпитализировали после ДТП с участием фуры в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водителя госпитализировали после ДТП с участием фуры в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водителя госпитализировали после ДТП с участием фуры в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водителя госпитализировали после ДТП с участием фуры в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водителя госпитализировали после ДТП с участием фуры в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

В аварии пострадал водитель легкового автомобиля, его госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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