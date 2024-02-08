Водителя госпитализировали после ДТП с участием фуры в Невельском районе

19:27, 08 февраля 2024, ПАИ

Фура и легковой автомобиль столкнулись около АЗС «Сургутнефтегаз» в деревне Лобок Невельского района, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»













В аварии пострадал водитель легкового автомобиля, его госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.