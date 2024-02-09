Григорий Стороненков рассказал жильцам Алёхина, 4, зачем им совет дома

09:23, 09 февраля 2024, ПАИ

Депутат городской Думы Григорий Стороненков встретился с жителями округа №12, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

Он рассказал жильцам дома №4 на улице Алехина, почему необходимо создать совет дома. Главный аргумент – открытие спецсчета по взносам на капитальный ремонт. Отметим, дом стоял в программе капитального ремонта крыши на 2021-2023 годы, фасадов – на 2024-2026 годы. Однако в краткосрочную программу дом не внесен, поэтому капитального ремонта в ближайшие годы ждать не стоит. Взносов собрано на 2 млн рублей.

Представитель управляющей компании поддержал предложение депутата об открытии спецсчета и выразил готовность помочь жильцам организовать и провести собрание.

«Жители согласились, что идея об открытии счета здравая. Надеемся, что актив дома соберется и собрание состоится», – подчеркнул Григорий Стороненков.