Калининградец заплатит крупный штраф за выбитую в аэропорту Пскова дверь

12:43, 09 февраля 2024, ПАИ

Об одном из инцидентов, произошедшем на аэровокзале Пскова, рассказал директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Мужчина летел транзитом через Псков из Калининграда в Минводы. Засиделся в кафе – наверное, решил продолжить начатое. В итоге пассажиров уже увезли на самолет, а он проворонил посадку. И вдруг он вспомнил, что ему лететь надо, с разбега вынес нам дверь и побежал к самолету», – рассказал он.

Теперь с жителем Калининграда будут разбираться правоохранительные органы – сотрудники аэропорта написали заявление в полицию. Сумма ущерба составила более 135 тысяч рублей.