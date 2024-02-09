Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Калининградец заплатит крупный штраф за выбитую в аэропорту Пскова дверь

Об одном из инцидентов, произошедшем на аэровокзале Пскова, рассказал директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Нетрезвый калининградец заплатит крупный штраф за вынесенную с разбега дверь в псковском аэропорту. Фото: ПАИ

«Мужчина летел транзитом через Псков из Калининграда в Минводы. Засиделся в кафе – наверное, решил продолжить начатое. В итоге пассажиров уже увезли на самолет, а он проворонил посадку. И вдруг он вспомнил, что ему лететь надо, с разбега вынес нам дверь и побежал к самолету», – рассказал он.

Теперь с жителем Калининграда будут разбираться правоохранительные органы – сотрудники аэропорта написали заявление в полицию. Сумма ущерба составила более 135 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 февраля 2024

Пенсионерку сбили на улице Коммунальной в Пскове
09 февраля 2024

Калининградец заплатит крупный штраф за выбитую в аэропорту Пскова дверь
09 февраля 2024

Автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе в Пскове
09 февраля 2024

Водитель KIA погиб в результате ДТП на трассе в Кунье
08 февраля 2024

Пенсионерка пострадала при пожаре в Печорах
08 февраля 2024

Пожарные тушат двухквартирный жилой дом в Печорах
08 февраля 2024

Водителя госпитализировали после ДТП с участием фуры в Невельском районе
08 февраля 2024

Маршрутный автобус сгорел в Великих Луках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...