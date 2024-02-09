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Происшествия

Великолучанка предстанет перед судом за ДТП, в котором пострадали два пешехода

Уголовное дело в отношении 61-летней жительницы Великих Лук, которая сбила двух пешеходов, направлено в суд. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка» со ссылкой на прокуратуру Псковской области.

Великолучанка предстанет перед судом за ДТП, в котором пострадали два пешехода. Фото здесь и далее: ПАИ

Женщина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД при управлении автомобилем, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Установлено, что днём 19 июня 2023 года обвиняемая из-за возникшей на дороге опасной ситуации применила неправильные приёмы управления автомобилем. В результате машина не смогла остановиться, выехала на тротуар, где сбила двух пешеходов. Одному из них были причинены телесные повреждения, повлёкшие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с возможностью лишения права управления транспортными средствами на срок до трёх лет.

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