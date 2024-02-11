О ещё одном герое СВО рассказал Михаил Ведерников

10:34, 11 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в постоянной рубрике «Герои СВО» в своём Telegram-канале рассказал о гвардии сержанте Андрее Циркунове.

В 2014-м году он поступил на срочную службу и почти сразу принял решение остаться служить по контракту. Решение было принято не случайно. Герой является продолжателем военной династии: его отец прошёл две Чеченских войны, боевой офицер.

«Самому Андрею тоже есть чем гордиться: за время службы он был награждён медалью Суворова и медалью «За отвагу», - сообщил губернатор. - О причинах спецоперации Андрей Циркунов говорит так: «Нашу страну со всех сторон пытаются окружить и навязать свое мнение. Мы долго терпим, но пора отвечать. Никто кроме нас!».

Напомним, что в телеграм-канале Михаила Ведерникова появилась новая рубрика, в рамках которой он делится информацией о героях специальной военной операции. Ранее губернатор рассказал о подвиге гвардии рядового Никиты Кухаренко, Антония Перевертайло, Руслана Русских и других.