Мокрый снег, дождь и небольшая оттепель ожидаются в Псковской области 12 февраля
12 февраля в Псковской области ожидается облачная погода, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Ночью местами будет идти небольшой снег, днём возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днём местами гололёд, на дорогах гололедица.
Будет дуть восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура по области ночью -4...-9 градусов, днём -4...+1 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
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