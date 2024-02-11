Мокрый снег, дождь и небольшая оттепель ожидаются в Псковской области 12 февраля

18:00, 11 февраля 2024, ПАИ

12 февраля в Псковской области ожидается облачная погода, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ночью местами будет идти небольшой снег, днём возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днём местами гололёд, на дорогах гололедица.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура по области ночью -4...-9 градусов, днём -4...+1 градус. Атмосферное давление ниже нормы.