В Пскове передали в суд дело обвиняемого в 126 особо тяжких преступлениях
До 20 лет тюрьмы грозит псковичу за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Установлено, что в июне 2023 года мужчина в составе организованной преступной группы разложил на территории Пскова и Псковского района 126 закладок в тайники (особо тяжкие преступления). Информацию о тайниках он загрузил в интернет-магазин. Кроме того, пскович трижды отправил по почте психотропные вещества в Удмуртию, в Приморский и Алтайский края. Также полицейские выявили один факт покушения на незаконный сбыт психотропных веществ.
Из незаконного оборота сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 130 граммов наркотиков и психотропных веществ.
Пскович обвиняется в совершении преступлений по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
Следователи в Пустошкинском районе проводят проверку по факту ДТП со школьным автобусом
Начальник псковского УГИБДД: Столкновение школьного автобуса и фуры было касательным
Появились видеокадры с места столкновения школьного автобуса с фурой в Пушкиногорском районе
Более полутора миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за уловок мошенников
Восемь детей получили травмы в результате ДТП с фурой и школьным автобусом в Пушкиногорском районе