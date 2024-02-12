В Пскове передали в суд дело обвиняемого в 126 особо тяжких преступлениях

10:30, 12 февраля 2024, ПАИ

До 20 лет тюрьмы грозит псковичу за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в июне 2023 года мужчина в составе организованной преступной группы разложил на территории Пскова и Псковского района 126 закладок в тайники (особо тяжкие преступления). Информацию о тайниках он загрузил в интернет-магазин. Кроме того, пскович трижды отправил по почте психотропные вещества в Удмуртию, в Приморский и Алтайский края. Также полицейские выявили один факт покушения на незаконный сбыт психотропных веществ.

Из незаконного оборота сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 130 граммов наркотиков и психотропных веществ.

Пскович обвиняется в совершении преступлений по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.